L’IA che facilita la riabilitazione | anche Tecnobody nel progetto

Da ecodibergamo.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto innovativo coinvolge sette realtà per sviluppare un’Intelligenza Artificiale dedicata alla riabilitazione. Con un valore complessivo superiore a 6,5 milioni di euro, di cui oltre 3,1 milioni finanziati dalla Regione, l’iniziativa mira a migliorare le metodologie di riabilitazione attraverso la tecnologia. La sperimentazione, in corso fino al 2027, rappresenta un passo importante nell’integrazione dell’IA nel settore sanitario.

COINVOLTE SETTE REALTÀ. Il valore complessivo della sperimentazione, che si concluderà nel 2027, supera i 6,5 milioni di euro, di cui oltre 3,1 milioni finanziati dalla Regione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217ia che facilita la riabilitazione anche tecnobody nel progetto

© Ecodibergamo.it - L’IA che facilita la riabilitazione: anche Tecnobody nel progetto

Leggi anche: Polizia locale, il progetto di un comandante bergamasco che facilita la ricerca di nuovi agenti

Leggi anche: L’IA facilita lo shopping natalizio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’IA che facilita la riabilitazione: anche Tecnobody nel progetto - Il valore complessivo della sperimentazione, che si concluderà nel 2027, supera i 6,5 milioni di euro, di cui oltre 3,1 milioni finanziati dalla Regione. ecodibergamo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.