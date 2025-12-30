L’IA che facilita la riabilitazione | anche Tecnobody nel progetto
Un progetto innovativo coinvolge sette realtà per sviluppare un’Intelligenza Artificiale dedicata alla riabilitazione. Con un valore complessivo superiore a 6,5 milioni di euro, di cui oltre 3,1 milioni finanziati dalla Regione, l’iniziativa mira a migliorare le metodologie di riabilitazione attraverso la tecnologia. La sperimentazione, in corso fino al 2027, rappresenta un passo importante nell’integrazione dell’IA nel settore sanitario.
