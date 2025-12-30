L’FBI trova moto di vari campioni nel garage di un latitante
L’FBI ha scoperto nel garage di un latitante numerose motociclette di alta gamma, tra cui alcuni modelli storici della Classe 500, della MotoGP e di altre categorie di competizione. La vicenda mette in luce l’interesse di alcuni individui per veicoli di valore e di rilevanza sportiva, evidenziando l’importanza della tutela del patrimonio motociclistico e delle competizioni motoristiche.
L’FBI ha scovato decine di motociclette da competizione che hanno fatto la storia della Classe 500, della MotoGp e di altre categorie. Lo ha mostrato l’account ufficiale di X spiegando che il ritrovamento è stato completato all’interno del garage della casa a Los Angeles di Ryan James Wedding. Quest’ultimo, ex campione di snowboard, è uno dei dieci latitanti più ricercati dagli Stati Uniti. Su di lui, 44enne canadese, pendono accuse pesanti. Si va dal traffico internazionale di droga al riciclaggio di denaro, associazione per delinquere e omicidio. L’FBI ha anche messo sulla sua cattura una taglia da 15 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it
