L’FBI trova moto di vari campioni nel garage di un latitante

L’FBI ha scoperto nel garage di un latitante numerose motociclette di alta gamma, tra cui alcuni modelli storici della Classe 500, della MotoGP e di altre categorie di competizione. La vicenda mette in luce l’interesse di alcuni individui per veicoli di valore e di rilevanza sportiva, evidenziando l’importanza della tutela del patrimonio motociclistico e delle competizioni motoristiche.

