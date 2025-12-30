L' ex Cinema Eliseo ospita la Festa del Colore de L' Albero Vagabondo
Il 2 gennaio alle 10.30, l'ex Cinema Eliseo di Avellino ospiterà la Festa del Colore de L'Albero Vagabondo®. Un evento dedicato alla creatività e alla partecipazione, pensato per coinvolgere tutta la comunità in un momento di condivisione e arte. L'iniziativa si inserisce nel calendario culturale locale, offrendo un'occasione per vivere un’esperienza collettiva in un ambiente accogliente e stimolante.
Il 2 gennaio alle 10.30 all'ex Cinema Eliseo di Avellino c'è la Festa del Colore de L'Albero Vagabondo®. L'evento rientra tra i Laboratori organizzati da La Bottega del Sottoscala all'interno del Festival delle fiabe del Comune di Avellino, rassegna finanziata dal Dipartimento per le Politiche.
