L' ex Cinema Eliseo ospita la Festa del Colore de L' Albero Vagabondo

Il 2 gennaio alle 10.30, l'ex Cinema Eliseo di Avellino ospiterà la Festa del Colore de L'Albero Vagabondo®. Un evento dedicato alla creatività e alla partecipazione, pensato per coinvolgere tutta la comunità in un momento di condivisione e arte. L'iniziativa si inserisce nel calendario culturale locale, offrendo un'occasione per vivere un’esperienza collettiva in un ambiente accogliente e stimolante.

