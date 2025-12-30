Lewis Capaldi torna in studio di registrazione e promette nuova musica nel 2026

Lewis Capaldi ha recentemente ripreso le sessioni di registrazione, annunciando l’arrivo di nuova musica nel 2026. Dopo un 2025 segnato da sfide personali e artistiche, il cantautore si prepara a tornare con nuove composizioni. Questo ritorno rappresenta un passo importante nel suo percorso, mantenendo l’attenzione dei fan e degli appassionati sulla sua evoluzione musicale.

Il 2025 sembra essere stato un anno particolarmente complesso -sia dal punto di vista artistico, che da quello personale- per Lewis Capaldi. Il cantautore scozzese ha infatti confessato di non aver scritto nulla di nuovo, e addirittura di non aver mai preso in mano una chitarra negli ultimi mesi. Fortunatamente, questo blocco creativo dovrebbe essere giunto al termine, dopo un lungo periodo di crisi. Il ritorno di Lewis Capaldi, dopo gli anni di stallo creativo. Il 14 novembre 2025 il cantante ha pubblicato Survive, un EP della durata totale di tredici minuti, che include solo quattro brani. È un piccolo passetto per uscire da uno stallo che durava dall'uscita dell'album Broken By Desire to Be Heavenly Sent, nel 2023.

Il nuovo progetto di #LewisCapaldi segna una tappa centrale nel percorso recente dell’artista scozzese, tra ritorno discografico, nuove date dal vivo e una canzone che si colloca al centro della sua scrittura più diretta e personale. x.com

