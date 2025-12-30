Levante Rosa Chemical e Claudio Santamaria nel cast di un film interamente girato a Torino ma ambientato a Milano

Sono terminate a Torino le riprese del nuovo film diretto da Dade, musicista e produttore torinese, in collaborazione con Roan Johnson. Il progetto, interamente girato nella città piemontese ma ambientato a Milano, vede nel cast artisti come Levante, Rosa Chemical e Claudio Santamaria. Le riprese, avviate il 19 novembre, segnano la prima esperienza di Dade alla regia, arricchendo il panorama cinematografico italiano con una produzione che unisce musica, talento e narrazione.

A Torino sono da poco terminate le riprese (avviate il 19 novembre) del film che vede per la prima volta dietro la macchina da presa il musicista e produttore discografico torinese Dade (Davide Pavanello), insieme allo sceneggiatore e regista Roan Johnson, per la seconda volta sotto la Mole.

Progetto sperimentale con protagonisti Lorenzo Aloi, Kaze, Levante, Ensi, Margherita Vicario, Kyshan Wilson, Rosa Chemical e Claudio Santamaria

