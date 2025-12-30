L’Europa eroga 12,8 miliardi di euro all’Italia | l’ottava rata del PNRR sostiene riforme e investimenti anche per scuola e università
La Commissione europea ha recentemente approvato l’erogazione di 12,8 miliardi di euro, corrispondenti all’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’Italia. Questa misura sostiene riforme e investimenti in settori chiave come scuola e università, contribuendo allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici.
La Commissione europea ha erogato l'ottava rata del PNRR italiano per un importo di 12,8 miliardi di euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Ok Ue all’ottava rata del PNRR: 12,8 miliardi per l’Italia. Interventi strategici anche su istruzione
Leggi anche: Pnrr, l’Italia riceve 12,8 miliardi: 32 obiettivi raggiunti per l’ottava rata
