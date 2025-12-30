Lettera appello a Mattarella Ci aiuti a riavere le case

Le «Famiglie Sospese», associazione che rappresenta oltre quattro persone, rivolge un appello al presidente Mattarella, chiedendo attenzione e giustizia. Non si tratta di privilegi, ma di un diritto alla riacquisizione delle proprie case e di una tutela contro l'invisibilità. L'obiettivo è sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla situazione delle famiglie in difficoltà, affinché possano essere ascoltate e supportate in modo equo e rispettoso.

«Non chiediamo privilegi ma giustizia, equità e attenzione. Ci aiuti a non restare invisibili». É l'appello lanciato ieri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalle «Famiglie Sospese», l'associazione che riunisce oltre 4.500 nuclei «vittime» della tempesta giudiziaria sull'urbanistica milanese. Le hanno provate tutte, a marzo hanno consegnato simbolicamente al sindaco le chiavi degli alloggi finiti sotto sequestro o con i cantieri bloccati perchè presentavano profili analoghi a quelli contestati dai pm. Allora speravano ancora che il Senato votasse il «Salva Milano», affossato dal Pd.

