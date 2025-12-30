Lesioni a operatrice sanitaria. Per Vildoza e la moglie udienza il 9 gennaio.

Il 9 gennaio si terrà davanti al Gip Alberto Ziroldi l’udienza riguardante Luca Vildoza, giocatore della Virtus Bologna, e sua moglie Milika Tasic. Sono accusati di aver causato lesioni a un’operatrice della Croce Rossa durante un episodio avvenuto il 15 ottobre. La procedura valuterà la legittimità dell’arresto dei due, in seguito all’incidente che ha coinvolto l’operatrice durante un intervento di emergenza.

Aggressione a un’operatrice della Croce Rossa, il 9 gennaio davanti al Gip Alberto Ziroldi ci sarà l’udienza fissata per valutare la legittimità dell’arresto del playmaker argentino della Virtus Bologna Luca Vildoza e della moglie Milika Tasic, accusati di lesioni ai danni di un’operatrice di un’ambulanza della Croce Rossa, la sera del 15 ottobre. I coniugi erano stati arrestati dalla polizia e poi messi in libertà su decisione della Procura, che aveva rinunciato al processo per direttissima: l’udienza sarà dunque solo un passaggio tecnico che non avrà ripercussioni sulla situazione cautelare dei due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

