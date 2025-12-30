L’eredità di Brigitte Bardot il testamento e il figlio | Lo portavo dentro come un tumore

Brigitte Bardot, icona del cinema e attivista per i diritti degli animali, ha lasciato un’eredità complessa. Tra il suo testamento e il rapporto con il figlio, emergono elementi che riflettono la sua vita personale e professionale. Questa vicenda coinvolge principalmente tre figure chiave, mentre la sua passione per gli animali e le relazioni passate segnano profondamente la storia di questa eredità. Un approfondimento sulla successione e sulle implicazioni di questa scelta.

La passione per gli animali e i quattro mariti. Ma saranno soltanto tre gli attori attorno ai quali ruoterà la successione di Brigitte Bardot, tra eredità e testamento. Il patrimonio è stimato intorno ai 65 milioni di dollari. Ne fanno parte la villa La Madrague a Saint-Tropez, valutata 25-30 milioni, una tenuta sulle alture della Costa Azzurra e altre possibili proprietà immobiliari. Oltre ai ricavi della produzione artistica. BB avrebbe voluto lasciare tutto alla sua fondazione. Ma la legge francese prevede la legittima come quella italiana. E allora ci sono altri due eredi: l'unico figlio Nicolas-Jacques Charrier, a cui spetterà almeno metà del patrimonio della madre, e l'ultimo marito, Bernard d'Ormale.

