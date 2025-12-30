Leporati e Manzini trionfano al trofeo Transtir Uisp Carpi

Il Trofeo Transtir Uisp Carpi si è concluso con la vittoria di Carlo Maria Leporati e Manzini. La finale del 2025, organizzata dal Carpi Sport e dal Centro Uisp Tennis Carpi, ha rappresentato un momento importante per il torneo e per gli appassionati locali, confermando l’interesse verso questa manifestazione di quarta categoria in modalità Rodeo. Un evento che ha rafforzato la tradizione sportiva della comunità.

Finale di 2025 denso di emozioni per il Carpi Sport e il Centro Uisp Tennis Carpi. Il periodo natalizio ha mandato in scena il Trofeo Transtir, quarta categoria in modalità Rodeo che ha incoronato al maschile Carlo Maria Leporati, 4.1 dello Sporting Club Carpi nonché testa di serie numero 1 del tabellone che in finale ha superato il pari categoria Alessandro Ghisi del Tc La Rocca. Tra le ragazze l’ha invece spuntata la 4.1 del Ct Tricolore Veronica Manzini su Elisa Gara, 4.1 del TC Poggese. Dopo il torneo il Carpi Sport e WeSport - gestore del circolo carpigiano - hanno riposto le racchette per una sera e festeggiato il Natale e la chiusura dell’anno solare all’oratorio di Limidi di Soliera, dove è andata in scena la consegna dei Carpi Sport Award 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Leporati e Manzini trionfano al trofeo Transtir Uisp Carpi Leggi anche: Tennis, il Trofeo Transtir a Leporati e Manzini. Il circolo chiude l'anno con i Carpi Sport Award Leggi anche: Podismo, al Trofeo del Mare di Bagheria trionfano Thierry Irakoze e Federica Cernigliaro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Leporati e Manzini trionfano al trofeo Transtir Uisp Carpi - Il periodo natalizio ha mandato in scena il Trofeo Transtir, quarta categoria in modalità Rodeo che ha incoronato al ... msn.com

