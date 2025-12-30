Lenticchie killer a Trento | pensionato 77enne operato all’esofago dopo un’indigestione di legumi

Un pensionato di 77 anni a Trento è stato sottoposto a intervento chirurgico all’esofago dopo aver accusato un’indigestione di legumi, tra cui le lenticchie. Sebbene queste siano spesso considerate simbolo di fortuna e prosperità, un consumo eccessivo può causare problemi di salute. È importante consumare legumi in modo equilibrato e moderato, soprattutto in presenza di disturbi gastrointestinali o altre condizioni preesistenti.

Secondo le usanze popolari, le lenticchie 'portano bene' visto che rappresentano denaro e prosperità. Grazie al loro alto contenuto di fibre, proteine, vitamine e minerali, fanno bene all'intestino, al sistema nervoso e aiutano a sentirsi sazi. Eppure, dopo per aver mangiato troppe lenticchie a Natale, un 77enne di Trento è finito in rianimazione con l'esofago lacerato, per poi essere salvato dopo 4 ore di intervento. In base alla ricostruzione dei giornali locali, l'uomo aveva accusato un repentino e grave malore nella propria abitazione dopo aver mangiato i legumi, tanto che i violenti conati di vomito avrebbero provocato una lesione dell'esofago.

