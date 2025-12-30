L' Enoteca Popolare di Cantù riparte dal Podere ai Contadini

L’Enoteca Popolare di Cantù riparte dal Podere ai Contadini, un’azienda agricola di Ostuni (BR) gestita da Trinchera Anna Rosa e Nino. Un ritorno alle radici e alla qualità, con prodotti autentici e genuini. Questa collaborazione mira a promuovere eccellenze locali e a offrire ai clienti un’esperienza di consumo basata sulla sostenibilità e sulla tradizione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.