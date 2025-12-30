L' Enoteca Popolare di Cantù riparte dal Podere ai Contadini
L’Enoteca Popolare di Cantù riparte dal Podere ai Contadini, un’azienda agricola di Ostuni (BR) gestita da Trinchera Anna Rosa e Nino. Un ritorno alle radici e alla qualità, con prodotti autentici e genuini. Questa collaborazione mira a promuovere eccellenze locali e a offrire ai clienti un’esperienza di consumo basata sulla sostenibilità e sulla tradizione.
Podere ai Contadini è un’Azienda Agricola con sede ad Ostuni (BR) di proprietà di Trinchera Anna Rosa e del marito Nino. Walter è il genero che insieme a loro ha avviato l’azienda nel 2021 in piena pandemia per poter lavorare in agricoltura con il principale obiettivo di continuare a condurre. 🔗 Leggi su Quicomo.it
