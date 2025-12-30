Legnano 250 chili di fuochi d’artificio fuorilegge nascosti in un magazzino | il maxi sequestro della polizia denunciato un 29enne

A Legnano, la Polizia di Stato ha sequestrato circa 250 chili di fuochi d'artificio illegali trovati in un magazzino. L’operazione ha portato alla denuncia di un 29enne, evidenziando l’attività di contrasto al traffico di materiale pirotecnico non autorizzato. Il sequestro si inserisce in un'azione di tutela della sicurezza pubblica e prevenzione di incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio fuorilegge.

Legnano (Milano), 30 dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha portato a termine un'operazione di polizia giudiziaria che ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto illegalmente e destinato, in parte, alla commercializzazione. Si tratta di circa 250 chili di fuochi d’artificio omologati, di cui 33 chili di contenuto esplosivo netto per un totale di 48 batterie. L'attività investigativa, svolta dai poliziotti del commissariato di Legnano, ha permesso di accertare che un cittadino italiano di 29 anni, residente nel comune di Busto Arsizio deteneva articoli pirotecnici in assenza delle previste autorizzazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, 250 chili di fuochi d’artificio fuorilegge nascosti in un magazzino: il maxi sequestro della polizia, denunciato un 29enne Leggi anche: Magazzino trasformato in "bomba": maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali Leggi anche: Fuochi d’artificio illegali: maxi sequestro da 23 chili Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sequestrati 250 chili di fuochi d'artificio: denunciato un 29enne di Busto Arsizio - Il materiale composto da artifici, omologati, di cui 33 chilogrammi di contenuto esplosivo netto, per un totale di 48 batterie è stato sequestrato dalla Polizia. varesenoi.it

Legnano, Sequestrati 250 chili di botti illegali: denunciato 29enne - Un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto illegalmente è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel corso di un’operazione di ... sportlegnano.it

Capodanno: in Lombardia sequestrati 250 kg di materiale pirotecnico - E' di 250 chili di materiale pirotecnico, per un totale di 33 chili di esplosivo il bilancio di un sequestro realizzato dalla polizia di Legnano, nel Milanese, che ha denunciato un ventinovenne con pr ... ansa.it

Raccolta differenziata a Legnano - Con la tariffa puntuale meno rifiuti prodotti e più plastica correttamente riciclata. Significativo è il dato relativo alla produzione di rifiuti indifferenziati, scesa dai 133 chili pro capite del 2021 ai 96 chili del 2024 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.