Legge3 salva la casa dall’asta a Milano

La legge 3 ha permesso di salvare un’altra abitazione dall’asta a Milano. La vicenda riguarda l’ingegnere Stefano G., che grazie a questa normativa è riuscito a evitare la vendita forzata della sua casa. Un esempio concreto di come le disposizioni legislative possano offrire soluzioni ai proprietari in difficoltà, contribuendo a tutelare il patrimonio abitativo in un contesto economico complesso.

Salvata un’altra casa finita all’asta. Una bella storia, in clima natalizio. La vicenda è quella dell’ingegnere Stefano G., un noto imprenditore nel campo del fotovoltaico e delle energie rinnovabili che, a causa di una contestazione da parte del MISE, in fase di collaudo, su un impianto fotovoltaico realizzato nel 2015, si è trovato ad affrontare una rilevante situazione di sovraindebitamento. L’ing., trovandosi in una situazione di indebitamento con banche, finanziarie, condominio, professionisti, fornitori e Agenzia Entrate Riscossione, decideva di rivolgersi a Protezione Sociale Italiana e al suo Organismo di Composizione della Crisi di Milano per poter beneficiare della procedura di composizione della crisi disciplinata dal nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza e risolvere la propria situazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

