Legge di bilancio Tassinari FI | Ossigeno per le imprese e più soldi in busta paga con il taglio dell' Irpef

30 dic 2025

La legge di bilancio approvata mira a sostenere l’economia e il mercato del lavoro. Secondo Tassinari di Forza Italia, il taglio dell’Irpef rappresenta un'opportunità per aumentare i salari e favorire la crescita delle imprese. Questa manovra si propone di rafforzare il sistema produttivo e di offrire un sostegno concreto alle famiglie e alle aziende italiane.

“La manovra finanziaria approvata rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare la crescita del Paese, sostenere il lavoro e rafforzare il sistema produttivo. Forza Italia ha avuto un ruolo determinante nel migliorarne i contenuti, portando a casa risultati concreti per cittadini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

