Legge di bilancio Tassinari FI | Ossigeno per le imprese e più soldi in busta paga con il taglio dell' Irpef

La legge di bilancio approvata mira a sostenere l’economia e il mercato del lavoro. Secondo Tassinari di Forza Italia, il taglio dell’Irpef rappresenta un'opportunità per aumentare i salari e favorire la crescita delle imprese. Questa manovra si propone di rafforzare il sistema produttivo e di offrire un sostegno concreto alle famiglie e alle aziende italiane.

"La manovra finanziaria approvata rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare la crescita del Paese, sostenere il lavoro e rafforzare il sistema produttivo. Forza Italia ha avuto un ruolo determinante nel migliorarne i contenuti, portando a casa risultati concreti per cittadini.

Legge di Bilancio 2026: la discussione alla Camera - Il testo della Legge di Bilancio 2026 è stato approvato dal Senato con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni, passando così alla Camera per il voto finale. diritto.it

Mandelli (Fi): “Continueremo ad opporci a legge bilancio dei ‘no’” - "Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ma la prima cosa che hanno fatto è stata quella di non permettere il dibattito sulla legge di Bilancio né commissione né in Aula. quotidianosanita.it

Approvata in via definitiva alla Camera la legge di bilancio. Soddisfazione dalla maggioranza. Proteste dall’opposizione Si complicano le trattative per la pace in Ucraina dopo un attacco con in droni contro una delel residenze di Putin. Kiev smentisce, ma la R - facebook.com facebook

Con l'approvazione della legge di #Bilancio per il 2026 abbiamo chiuso una manovra di responsabilità, che nonostante il peso del passato, come il superbonus, ci ha permesso di sostenere quelle misure che hanno permesso alla nostra #agricoltura di divent x.com

