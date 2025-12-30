Legge di Bilancio Lupi | Sulle paritarie un passaggio storico Il sì convinto di Noi Moderati alla Manovra 2026

Maurizio Lupi, di Noi Moderati, ha espresso un giudizio positivo sulla Legge di Bilancio 2026, definendola un passaggio storico per le scuole paritarie. Con un voto favorevole, ha sottolineato l’impegno della manovra nel sostenere famiglia e lavoro, evidenziando la concretezza delle misure adottate. Nonostante le critiche delle opposizioni, il sostegno alla manovra dimostra un approccio pragmatico e focalizzato sulle esigenze del Paese.

Maurizio Lupi conferma il voto favorevole alla Manovra, rivendicando la concretezza delle misure per famiglia e lavoro contro le critiche delle opposizioni. Il leader di Noi Moderati pone l'accento sull'istruzione, definendo storico l'aumento dei fondi destinati alle scuole paritarie.

Legge di Bilancio 2026, approvata: stop supplenze brevi, 1.500 euro per scuole paritarie, “Carta valore” per neodiplomati, voucher istituti paritari e bonus libri per le ... - Nel testo definitivo della Legge di Bilancio sono state confermate tutte le misure anticipate dalla nostra redazione. orizzontescuola.it

Legge di Bilancio: è iniziata la discussione in Senato. Dal bonus per le scuole paritarie al piano casa, le novità principali (e praticamente definitive) raccolte in cinque punti - L’approvazione del testo è attesa entro Natale, per passare poi alla Camera dei deputati ... open.online

A tarda sera, il governo può esultare: la fiducia sulla legge di Bilancio (blindata) passa alla Camera. Ma anche il penultimo giorno prima delle vacanze viene vissuto tra le tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia. Il tema è sempre lo stesso: la guerra in Ucraina. La gi - facebook.com facebook

Buon giorno stimatore! contento di vederti! Anch'io dico oggi che ci sono altre priorità (e una l'abbiamo appena sistemata in legge di bilancio). Vediamo se riuscite a capire perché (oltre al non trascurabile fatto che mancano alcuni piccoli minimali pezzi per pot x.com

