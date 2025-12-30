Legge di bilancio la rivelazione di Calenda | Formigli mi ha chiesto di parlarne a patto che attaccassi Meloni

Nell'intervista a Ivan Grieco, Carlo Calenda ha condiviso un retroscena riguardante la trasmissione “Piazza Pulita” di Corrado Formigli, riferendo che l'ospite gli avrebbe proposto di partecipare alla discussione sulla legge di bilancio a condizione di criticare pubblicamente Meloni. La rivelazione mette in luce dinamiche tra giornalisti e ospiti e solleva riflessioni sulla trasparenza nei dibattiti televisivi.

Il Senato approva la legge di Bilancio. Il voto finale sarà il 29 dicembre alla Camera - Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e due astenuti, Palazzo Madama ha votato la fiducia posta dal governo sul maxi- ilfoglio.it

La legge di Bilancio il 28 dicembre alla Camera: cosa è successo - L'esame della Manovra 2026 alla Camera: oggi il governo ha posto la questione di fiducia sulla legge di bilancio nell'Aula di Montecitorio ... fanpage.it

L’ultimo via libera sulla quarta legge di bilancio del governo Meloni è arrivata a ora di pranzo, come da programma. Conclusa l’approvazione degli ordini del giorno durante la seduta fiume della notte - facebook.com facebook

Manovra 2026, tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio del governo Meloni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.