Legge di bilancio la rivelazione di Calenda | Formigli mi ha chiesto di parlarne a patto che attaccassi Meloni
Carlo Calenda, in un'intervista a Ivan Grieco, svela un retroscena clamoroso sulla trasmissione tv “Piazza Pulita” di Corrado Formigli. “Mi era stato chiesto - spiega - di parlare della legge di bilancio a patto che avessi attaccato Giorgia Meloni. I talk televisivi dimostrano ancora una volta di inseguire solo lo share senza preoccuparsi davvero di voler fare informazione corretta". 🔗 Leggi su Iltempo.it
