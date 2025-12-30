Legge di bilancio e sport | Buonfiglio esulta per i fondi al CONI e rilancia dopo i successi del 2025

Il recente decreto della Legge di Bilancio ha destinato fondi significativi al CONI, rafforzando il sostegno allo sport italiano. Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, esprime soddisfazione per questa decisione, che segue i risultati ottenuti nel 2025. Questa risoluzione legislativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la promozione dello sport nel paese, confermando l’impegno del Governo nel settore.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha motivi per cui ritenersi soddisfatto dopo quanto deciso dal Governo italiano, in relazione al coinvolgimento del Comitato Olimpico Nazionale dal punto di vista legislativo. In una dichiarazione riportata sui canali ufficiali del CONI, il n.1 dello sport italiano ha voluto sottolineare alcuni aspetti. In primis, ci sono dei ringraziamenti per l’approvazione della legge di bilancio: “ Ringrazio il Parlamento, la presidente Meloni e l’intero Governo, a partire dai ministri Giorgetti e Abodi, per l’approvazione della legge, che riporta il CONI al centro delle politiche pubbliche attraverso due provvedimenti per noi fondamentali “, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Oasport.it

