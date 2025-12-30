La legge di bilancio attualmente in discussione ha suscitato diverse reazioni politiche. Il centrosinistra critica la manovra, sostenendo che favorisca principalmente i cittadini più ricchi. Secondo le dichiarazioni di Schlein, la proposta rischia di aggravare le disuguaglianze, considerando la povertà come una colpa individuale invece che un problema sociale. La discussione rimane aperta sul modo migliore di affrontare le questioni economiche e sociali nel paese.

Una manovra che « aiuta soprattutto i più ricchi », perché «per voi la povertà è una colpa individuale, mentre per noi resta un grave problema sociale». Grida dai banchi dell’opposizione la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, nell’ ultimo passaggio che ha portato all’approvazione del ddl sulla Legge di Bilancio con 216 voti favorevoli, 3 astrenuti e 126 voti contrari. Dopo una seduta iniziata ieri pomeriggio e proseguita nella notte, in mattinata si sono tenute le dichiarazioni di voto. È in questa sede che è intervenuta la dem. «Non affronta le preoccupazioni degli italiani». «La prima preoccupazione degli italiani sono il carovita e le liste d’attesa per la sanità. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Una manovra per ricchi? Giorgetti infilza i critici: “Aiuti a ceti medi, famiglie e misure forti anti-povertà”

Leggi anche: Manovra, Schlein: Meloni ha alzato tasse e favorito ricchi, con che faccia attacca noi?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Legge di bilancio, centrosinistra all’attacco. Schlein: «Una Manovra per ricchi. Per voi la povertà è una colpa, per noi un problema sociale» - Il leader di Avs Nicola Fratoianni: «In due mesi avete cambiato tutto per non cambiare nulla». open.online