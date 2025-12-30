Legge di bilancio centrosinistra all’attacco Schlein | Una Manovra per ricchi Per voi la povertà è una colpa per noi un problema sociale
La legge di bilancio attualmente in discussione ha suscitato diverse reazioni politiche. Il centrosinistra critica la manovra, sostenendo che favorisca principalmente i cittadini più ricchi. Secondo le dichiarazioni di Schlein, la proposta rischia di aggravare le disuguaglianze, considerando la povertà come una colpa individuale invece che un problema sociale. La discussione rimane aperta sul modo migliore di affrontare le questioni economiche e sociali nel paese.
Una manovra che « aiuta soprattutto i più ricchi », perché «per voi la povertà è una colpa individuale, mentre per noi resta un grave problema sociale». Grida dai banchi dell’opposizione la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, nell’ ultimo passaggio che ha portato all’approvazione del ddl sulla Legge di Bilancio con 216 voti favorevoli, 3 astrenuti e 126 voti contrari. Dopo una seduta iniziata ieri pomeriggio e proseguita nella notte, in mattinata si sono tenute le dichiarazioni di voto. È in questa sede che è intervenuta la dem. «Non affronta le preoccupazioni degli italiani». «La prima preoccupazione degli italiani sono il carovita e le liste d’attesa per la sanità. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Una manovra per ricchi? Giorgetti infilza i critici: “Aiuti a ceti medi, famiglie e misure forti anti-povertà”
Leggi anche: Manovra, Schlein: Meloni ha alzato tasse e favorito ricchi, con che faccia attacca noi?
Legge di bilancio, centrosinistra all’attacco. Schlein: «Una Manovra per ricchi. Per voi la povertà è una colpa, per noi un problema sociale» - Il leader di Avs Nicola Fratoianni: «In due mesi avete cambiato tutto per non cambiare nulla». open.online
Approvare la legge di bilancio nel caos non è sempre stata la prassi - Ritardi e forzature sono diventate un'abitudine dal 2018, e puntualmente chi criticava dall'opposizione ha fatto lo stesso ... ilpost.it
Legge Bilancio, intesa di maggioranza su affitti brevi, Isee e dividendi/ Le novità in Manovra 2026 - Manovra Legge di Bilancio 2026, trovato accordo su alcuni temi ancora in sospeso come affitti brevi, Isee e tasse sui dividendi, cosa cambia Legge di Bilancio 2026, la maggioranza raggiunge l’intesa ... ilsussidiario.net
A tarda sera, il governo può esultare: la fiducia sulla legge di Bilancio (blindata) passa alla Camera. Ma anche il penultimo giorno prima delle vacanze viene vissuto tra le tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia. Il tema è sempre lo stesso: la guerra in Ucraina. La gi - facebook.com facebook
Ieri sera il Governo ha approvato il mio ordine del giorno alla Legge di Bilancio (n. 138). Un passo che considero di giustizia verso milioni di italiani all’estero. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.