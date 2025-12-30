Legge di bilancio Bakkali Pd | Governo senza visione più tasse e mancette agli amici

La legge di bilancio del governo Meloni è al centro di critiche per la sua percepita mancanza di visione strategica. Secondo Bakkali del Pd, si tratta di una manovra che aumenta le tasse e gestisce le risorse pubbliche in modo opaco, con favoritismi e senza un’attenzione reale alle esigenze dei territori colpiti dalle alluvioni. Un quadro che solleva preoccupazioni sulla direzione delle politiche economiche e sociali del paese.

“La legge di bilancio del Governo Meloni segna un altro punto politico gravissimo: è una manovra vuota, che aumenta le tasse nella vita quotidiana dei cittadini e gestisce le risorse pubbliche in modo opaco e clientelare, mostrando un totale disprezzo per i territori colpiti dalle alluvioni”. Lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Manovra 2026, la legge di Bilancio alla Camera: voto di fiducia, 219 sì, 125 contrari| Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026», approvato l'odg della Lega per stop età pensionabile. Pd: «Presi in giro gli italiani»; La deputata Bakkali (Pd) in visita al carcere: Grave situazione di sovraffollamento e carenza di personale

