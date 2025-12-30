Legge di bilancio Bakkali Pd | Governo senza visione più tasse e mancette agli amici

La legge di bilancio del governo Meloni è al centro di critiche per la sua percepita mancanza di visione strategica. Secondo Bakkali del Pd, si tratta di una manovra che aumenta le tasse e gestisce le risorse pubbliche in modo opaco, con favoritismi e senza un’attenzione reale alle esigenze dei territori colpiti dalle alluvioni. Un quadro che solleva preoccupazioni sulla direzione delle politiche economiche e sociali del paese.

"La legge di bilancio del Governo Meloni segna un altro punto politico gravissimo: è una manovra vuota, che aumenta le tasse nella vita quotidiana dei cittadini e gestisce le risorse pubbliche in modo opaco e clientelare, mostrando un totale disprezzo per i territori colpiti dalle alluvioni". Lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Legge di bilancio, Bakkali (Pd): "Governo senza visione, più tasse e mancette agli amici"

Legge Bilancio, via libera definitivo della Camera. Meloni: "Manovra seria e responsabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge Bilancio, via libera definitivo della Camera. tg24.sky.it

Medico, giornalista e sindacalista - Segui il voto finale della manovra finanziaria e del bilancio pluriennale 2026- ilfattoquotidiano.it

Approvata in via definitiva alla Camera la legge di bilancio. Soddisfazione dalla maggioranza. Proteste dall’opposizione Si complicano le trattative per la pace in Ucraina dopo un attacco con in droni contro una delel residenze di Putin. Kiev smentisce, ma la R - facebook.com facebook

Con l'approvazione della legge di #Bilancio per il 2026 abbiamo chiuso una manovra di responsabilità, che nonostante il peso del passato, come il superbonus, ci ha permesso di sostenere quelle misure che hanno permesso alla nostra #agricoltura di divent x.com

