Legge di Bilancio 2026 arriva il buono scuola per le famiglie | fino a 1.500 euro per gli studenti delle paritarie
La Legge di Bilancio 2026 prevede l’introduzione di un “buono scuola” nazionale, destinato alle famiglie che optano per le scuole paritarie. Il beneficio può arrivare fino a 1.500 euro per studenti, offrendo un sostegno concreto alle famiglie nelle spese scolastiche. Questa misura rappresenta un passo importante nel settore dell’istruzione, mirato a favorire l’accesso alle scuole paritarie e a migliorare le possibilità educative per gli studenti.
La Legge di Bilancio 2026 introduce per la prima volta un “buono scuola” nazionale destinato alle famiglie che scelgono l’istruzione paritaria. La misura, inserita tra gli interventi a sostegno del diritto allo studio, prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
