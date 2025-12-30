Legge di Bilancio 2026 arriva il buono scuola per le famiglie | fino a 1.500 euro per gli studenti delle paritarie

La Legge di Bilancio 2026 prevede l’introduzione di un “buono scuola” nazionale, destinato alle famiglie che optano per le scuole paritarie. Il beneficio può arrivare fino a 1.500 euro per studenti, offrendo un sostegno concreto alle famiglie nelle spese scolastiche. Questa misura rappresenta un passo importante nel settore dell’istruzione, mirato a favorire l’accesso alle scuole paritarie e a migliorare le possibilità educative per gli studenti.

Legge di bilancio 2026, vincitori e vinti: ok imprese, dipendenti e case, perdono le banche. Stangata su sigarette e benzina - Dal taglio dell'Irpef ai bonus per la casa, passando per le pensioni e sulle accise su carburanti e sigarette. lasicilia.it

Legge di Bilancio 2026, rush finale: cosa è previsto per la scuola? Buono paritarie, supplenze, organici, ecco cosa cambia - Legge di Bilancio 2026, ci siamo: dopo essere stata approvata al Senato lo scorso 23 dicembre è stato posto dalla Camera il voto di fiducia. tecnicadellascuola.it

