Nella mattinata di oggi, Castagneto Banca 1910 a San Vincenzo è stata teatro di una rapina che ha richiamato paragoni con le scene di “Arancia Meccanica”. La banca, chiusa con la scritta “Chiuso per rapina”, testimonia un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale, evidenziando le sfide legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle aree urbane.

« Chiuso per rapina ». La scritta compare già dalle prime ore del mattino sulla porta d’ingresso di Castagneto Banca 1910, in corso Italia 11 a San Vincenzo. Il giorno dopo resta il segno di una rapina messa a segno in pieno centro, senza feriti ma con un bottino ingente: 330mila euro. Due uomini, armati di taglierini e muniti di fascette di plastica, sono riusciti a immobilizzare dipendenti e clienti presenti e a fuggire dopo aver svuotato il caveau. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, a cui sono affidate le indagini. La rapina risale a ieri mattina, lunedì 29 dicembre, intorno alle dieci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Legati e minacciati”. Rapina choc nella città italiana: “Come Arancia Meccanica”

