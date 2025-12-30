Legambiente | Il 2025 ‘nero’ per molte città campane

Secondo Legambiente, il 2025 si preannuncia come un anno difficile per molte città campane in termini di qualità dell’aria. L’organizzazione evidenzia un aumento dei livelli di inquinamento atmosferico, che potrebbe avere ripercussioni sulla salute e sull’ambiente. In questo approfondimento, analizzeremo le cause di questa tendenza e le possibili strategie per affrontare il problema, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione attuale e le prospettive future.

Tempo di lettura: 5 minuti Un 2025 "grigio" per le città campane per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Sono 8 le città campane, a non rispettare il limite previsto per il PM10 di 35 giorni con una concentrazione media giornaliera inferiore a 50 microgrammi per metro cubo (µgmc). Nel dettaglio nel 2025( dati si riferiscono al 28 dicembre), in testa alla classifica delle città fuorilegge secondo la normativa vigente c'è Acerra, con 90 giorni di sforamento registrati nella centralina posizionata nella zona industriale (a cui si aggiunge anche il dato dei 69 giorni rilevato dalla centralina di Scuola Caporale), seguita da San Vitaliano ( Scuola Marconi) con 82; Casoria con 70 giorni e Napoli (Ospedale Pellegrini) con 64 giorni( anche nella Centralina di Via Argine sono stati registrati 45 sforamenti) e Teverola con 62 giorni Sopra i 35 giorni troviamo anche Maddaloni con 42 giorni, e Aversa (Scuola Cirillo) con 52 giorni e San Felice al Cancello con 45 giorni.

