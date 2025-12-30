Legambiente | Il 2025 nero per molte città campane Emergenza Pm10 a Napoli e provincia

Nel 2025, molte città campane hanno registrato un livello di inquinamento atmosferico superiore ai limiti stabiliti. Secondo Legambiente, otto località della regione non hanno rispettato il limite di 35 giorni con concentrazioni di PM10 superiori a 50 microgrammi per metro cubo. Questa situazione evidenzia l’urgenza di interventi mirati per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica.

Un 2025 “ grigio” per le città campane  per quanto riguarda  l’inquinamento atmosferico. Sono 8 le città campane,  a non rispettare il limite previsto per il PM10 di 35 giorni con una concentrazione media giornaliera inferiore a 50 microgrammi per metro cubo (µgmc). Nel dettaglio  nel 2025 (dati si riferiscono al 28 dicembre), i n  testa alla classifica delle città fuorilegge  secondo la normativa vigente c’è  Acerra, con  90 giorni  di sforamento registrati nella centralina posizionata nella zona industriale (a cui si aggiunge anche il dato dei  69 giorni  rilevato dalla centralina di Scuola Caporale), seguita da  San Vitaliano  ( Scuola Marconi) con 82; Casoria  con 70 giorni  e  Napoli  (Ospedale Pellegrini) con 64 giorni( anche nella Centralina di Via Argine sono stati registrati 45 sforamenti) e  Teverola   con 62 giorni Sopra  i 35 giorni  troviamo anche  Maddaloni  con 42 giorni,  e     Aversa  (Scuola Cirillo) con 52  giorni  e San Felice al Cancello con 45 giorni. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

