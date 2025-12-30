Legambiente | Il 2025 nero per molte città campane Emergenza Pm10 a Napoli e provincia

Nel 2025, molte città campane hanno registrato un livello di inquinamento atmosferico superiore ai limiti stabiliti. Secondo Legambiente, otto località della regione non hanno rispettato il limite di 35 giorni con concentrazioni di PM10 superiori a 50 microgrammi per metro cubo. Questa situazione evidenzia l’urgenza di interventi mirati per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica.

Un 2025 " grigio" per le città campane per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Sono 8 le città campane, a non rispettare il limite previsto per il PM10 di 35 giorni con una concentrazione media giornaliera inferiore a 50 microgrammi per metro cubo (µgmc). Nel dettaglio nel 2025 (dati si riferiscono al 28 dicembre), i n testa alla classifica delle città fuorilegge secondo la normativa vigente c'è Acerra, con 90 giorni di sforamento registrati nella centralina posizionata nella zona industriale (a cui si aggiunge anche il dato dei 69 giorni rilevato dalla centralina di Scuola Caporale), seguita da San Vitaliano ( Scuola Marconi) con 82; Casoria con 70 giorni e Napoli (Ospedale Pellegrini) con 64 giorni( anche nella Centralina di Via Argine sono stati registrati 45 sforamenti) e Teverola con 62 giorni Sopra i 35 giorni troviamo anche Maddaloni con 42 giorni, e Aversa (Scuola Cirillo) con 52 giorni e San Felice al Cancello con 45 giorni.

