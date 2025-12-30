L’effetto Zalone riempie le sale in 15 mila al Cineflash in 4 giorni Siamo tornati ai numeri del prima covid

L’effetto Zalone ha riscosso grande successo nelle sale cinematografiche italiane, con oltre 15 mila spettatori in quattro giorni al Cineflash. Dopo il periodo di calo, i numeri tornano ai livelli pre-Covid, segnando una ripresa significativa per il settore. L’ultimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, ha attirato più di tre milioni di persone e incassato circa 27 milioni di euro in pochi giorni, confermando il suo ruolo di figura centrale nel panorama cinematografico italiano.

Checco Zalone è stato il più bel regalo che le sale cinematografiche potessero ricevere a Natale. L'ultimo film del comico pugliese, con la regia di Gennaro Nunziante, ha portato nelle sale oltre tre milioni e 300 mila persone in 4 giorni con un incasso pari a 27 milioni di euro, diventando in.

