Le Tlc sottomarine parlano italiano. Prysmian e Fincantieri rilevano Xtera.

30 dic 2025

Le telecomunicazioni sottomarine rivestono un ruolo fondamentale nel collegare continenti e sostenere la rete digitale mondiale. Prysmian e Fincantieri hanno annunciato l’acquisizione di Xtera, azienda specializzata in infrastrutture di comunicazione sottomarine. Questa operazione rafforza la posizione italiana nel settore, contribuendo allo sviluppo di cavi sottomarini affidabili e innovativi, elementi essenziali per garantire connettività e crescita economica a livello globale.

di Andrea Ropa I cavi che corrono sotto gli oceani sono invisibili, ma tengono in piedi l’economia digitale globale. Ed è proprio dal fondale marino che emerge la nuova mossa dell’industria italiana delle infrastrutture. Prysmian e Fincantieri hanno infatti siglato un accordo per acquisire Xtera Topco Limited, società con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, tra i principali operatori mondiali nei sistemi “chiavi in mano” di telecomunicazioni sottomarine. L’operazione avviene attraverso una joint venture partecipata all’80% da Prysmian e al 20% da Fincantieri, il cui nome non è stato reso noto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

