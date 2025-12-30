Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 30 dicembre 2025

Il 30 dicembre 2025 si apre con attenzione ai mercati finanziari italiani ed europei. Si osservano le quotazioni della Borsa italiana e l’andamento dello spread tra Btp e Bund tedeschi, elementi che riflettono le dinamiche economiche e le aspettative degli investitori in questa fase di fine anno. Un’analisi degli sviluppi di oggi permette di comprendere meglio il contesto finanziario nazionale e internazionale.

Cresce l'attesa per una nuova seduta dei mercati europei, della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Sarà l'ultima dell'anno 2025, vista la chiusura prevista per mercoledì 31. Ieri, lunedì 29 dicembre, Milano ha terminato in calo dello 0,38%.

