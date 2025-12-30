Le previsioni meteo di oggi 30 dicembre ad Avellino

Le previsioni meteo di oggi, 30 dicembre, ad Avellino indicano cieli generalmente poco nuvolosi durante la giornata. È prevista una leggera copertura serale, senza precipitazioni nelle prossime ore. Le condizioni climatiche rimangono stabili, offrendo un quadro chiaro del tempo per la giornata.

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a.

