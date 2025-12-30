Le opposizioni | Centro comunale raccolta a Borgo Nuovo a rischio per l' inerzia dell' Amministrazione
Il progetto del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Borgo Nuovo, finanziato con risorse esterne, rischia di essere definanziato a causa dei ritardi e dell’inerzia dell’Amministrazione comunale. Questa situazione mette in discussione la realizzazione di un'infrastruttura importante per la gestione dei rifiuti nel quartiere, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo e di una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti.
"È estremamente grave che il progetto del Ccr 'Caltagirone', previsto a Borgo Nuovo e finanziato con risorse extracomunali, rischi oggi il definanziamento non per carenza di fondi, ma a causa dei ritardi e delle inerzie dell’Amministrazione comunale. Dagli atti ufficiali emerge con assoluta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
