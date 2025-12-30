Il progetto del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Borgo Nuovo, finanziato con risorse esterne, rischia di essere definanziato a causa dei ritardi e dell’inerzia dell’Amministrazione comunale. Questa situazione mette in discussione la realizzazione di un'infrastruttura importante per la gestione dei rifiuti nel quartiere, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo e di una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti.

"È estremamente grave che il progetto del Ccr 'Caltagirone', previsto a Borgo Nuovo e finanziato con risorse extracomunali, rischi oggi il definanziamento non per carenza di fondi, ma a causa dei ritardi e delle inerzie dell’Amministrazione comunale. Dagli atti ufficiali emerge con assoluta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Le opposizioni: "Centro comunale raccolta a Borgo Nuovo a rischio per l'inerzia dell'Amministrazione"

Leggi anche: Centro Coop Colleferro a rischio chiusura, l’amministrazione comunale al fianco dei lavoratori

Leggi anche: Raccolta rifiuti, rischio disagi nella giornata di venerdì: appello dell'Amministrazione ai cittadini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cusano, raccolta differenziata durante le festività: le criticità segnalate dell’opposizione; Terrasini, ok al bilancio tra “risultato storico” e “sproloqui”; Cusano raccolta differenziata durante le festività | le criticità segnalate dell’opposizione.

Centro di raccolta, sì del Consiglio comunale al mutuo per cofinanziare i lavori - L’assessore Mannino: «Un’opera di fondamentale importanza» MONREALE, 30 dicembre – Il consiglio comunale lunedì ha deliberato l’indebitamento con la Cassa ... monrealenews.it