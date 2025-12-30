Le note di Teo | serata per Teo Ciavarella
L’Associazione culturale Le Nuvole APS presenta “Le NoTe di Teo”, una serata dedicata a Teo Ciavarella. L’evento vede la partecipazione di Valentina Mattarozzi Quartet, con la speciale presenza di Daniele Scannapieco. Un’occasione per apprezzare musica di qualità in un ambiente sobrio e raffinato, con l’intento di condividere emozioni e valorizzare il talento musicale in un contesto culturale.
Associazione culturale Le Nuvole APS presenta “Le NoTe di Teo”, Valentina Mattarozzi quartet featuring Daniele Scannapieco. Compositore di fama internazionale, ha dedicato tutta la sua vita alla musica, Jerry Mulligan, Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco, la Doctor Dixie Jazz Band di Nardo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
