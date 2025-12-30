Le mise di Daniela Santanchè con gli stivali da 900 euro stanno facendo scalpore
Le recenti mise di Daniela Santanchè, tra cui gli stivali da 900 euro, stanno attirando l'attenzione. Nota per il suo stile, la ministra del Turismo ha scelto di condividere un messaggio natalizio anche con i suoi detrattori, indossando un outfit adatto alla stagione. Questa scelta ha suscitato discussioni tra i follower, evidenziando ancora una volta il suo approccio deciso e distintivo nel modo di comunicare.
Che fosse un'amante della moda era noto. Che non raccogliesse le simpatie del grande pubblico anche. Eppure la ministra del Turismo Daniela Santanchè per gli auguri di Natale ha voluto comunque dedicare un pensiero ai suoi odiatori social sfoggiando uno dei suoi outfit da neve.
Questa è Daniela Santanchè, ministra del Turismo, che a giudicare dalla "mise" subito dopo aver dispensato al popolo i suoi "sobri" auguri di Natale si è precipitata sulla terrazza del Camineto di Cortina per scatenarsi nelle danze più sfrenate. Ora si badi ben - facebook.com facebook
