Le mise di Daniela Santanchè con gli stivali da 900 euro stanno facendo scalpore

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti mise di Daniela Santanchè, tra cui gli stivali da 900 euro, stanno attirando l'attenzione. Nota per il suo stile, la ministra del Turismo ha scelto di condividere un messaggio natalizio anche con i suoi detrattori, indossando un outfit adatto alla stagione. Questa scelta ha suscitato discussioni tra i follower, evidenziando ancora una volta il suo approccio deciso e distintivo nel modo di comunicare.

Che fosse un'amante della moda era noto. Che non raccogliesse le simpatie del grande pubblico anche. Eppure la ministra del Turismo Daniela Santanchè per gli auguri di Natale ha voluto comunque dedicare un pensiero ai suoi odiatori social sfoggiando uno dei suoi outfit da neve. Puntualmente sono. 🔗 Leggi su Today.it

le mise di daniela santanch232 con gli stivali da 900 euro stanno facendo scalpore

© Today.it - Le mise di Daniela Santanchè (con gli stivali da 900 euro) stanno facendo scalpore

Leggi anche: Passa ancora di mano il gruppo Visibilia creato da Daniela Santanchè, venduto a mille euro a una società Usa guidata da un avvocato romano

Leggi anche: Tony Effe papà trendy: per la passeggiata con Priscilla indossa gli stivali rosa da oltre 2mila euro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.