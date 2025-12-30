Le magiche bolle di sapone di Marco Zoppi e Rolanda al Politeama Greco

Le magiche bolle di sapone di Marco Zoppi e Rolanda tornano al Politeama Greco di Lecce, dopo aver conquistato il pubblico di più di 60 paesi e registrato oltre 300 mila spettatori. L’appuntamento è per il 4 gennaio alle ore 17, offrendo un’esperienza di intrattenimento semplice e affascinante, adatta a tutte le età. Un evento che unisce magia e poesia, nel rispetto della tradizione artistica.

LECCE - Dopo il grande successo in oltre 60 paesi di quattro continenti, registrando oltre 300 mila spettatori, il prossimo 4 gennaio, alle 17.30, arriva per la prima volta a Lecce, al teatro Politeama Greco, BuBBles Revolution, il più grande spettacolo al mondo di bolle di sapone ideato e.

