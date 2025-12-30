Le graduatorie del concorso a Dirigente diventano ad esaurimento È nella Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio ha modificato le modalità delle graduatorie regionali per il concorso a Dirigente, stabilendo che diventino ad esaurimento. Questa disposizione prevede che le graduatorie, precedentemente temporanee, mantengano validità fino all’esaurimento delle posizioni disponibili, includendo anche gli idonei già inseriti. Si tratta di un cambiamento che potrebbe influire sulle procedure di assunzione e sulla gestione delle risorse umane nel settore pubblico.

Le graduatorie regionali non saranno più temporanee, a prevederlo la Legge di bilancio: diventano graduatorie ad esaurimento e accolgono anche gli idonei già inseriti. Il nuovo profilo normativo incide direttamente sulla selezione e sull’assunzione dei dirigenti, con effetti visibili già dall’anno scolastico 20262027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

