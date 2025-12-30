Le foto in lavanderia e in gelateria | così la difesa vuole dimostrare che i bimbi nel bosco sono integrati

Da fanpage.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion presenta fotografie e rapporti che attestano come i loro tre bambini, attualmente in struttura, fossero pienamente integrati nella vita quotidiana. Le immagini ritraggono momenti normali come giochi in centri commerciali, acquisti al supermercato e gelati con cucchiaini di plastica, dimostrando la loro partecipazione a attività comuni e il normale sviluppo sociale.

