Le Famiglie Sospese di Milano hanno rivolto un appello a Mattarella, chiedendo giustizia e trasparenza nell’ambito dell’inchiesta urbanistica che interessa la città. L’esigenza di risposte immediate nasce dalla consapevolezza delle conseguenze di un sistema che richiede interventi urgenti, senza cercare privilegi. La questione evidenzia l’importanza di un approccio equo e rispettoso delle regole per il bene di tutte le famiglie coinvolte.

Milano – L’inchiesta che ha acceso i fari sull’urbanistica milanese ha un risvolto urgente che non può attendere i tempi della giustizia. È necessario trovare una soluzione ed è necessario trovarla in fretta per le “famiglie sospese”, quelle rimaste incastrate nelle operazioni immobiliari congelate dai giudici, che hanno pagato un anticipo per acquistare appartamenti in palazzi oggi bloccati dalle indagini della Procura. Sono tante e sono incolpevoli vittime dei costruttori, della giustizia e della burocrazia. Hanno protestato, fatto sit-in, chiesto incontri alla Procura, hanno parlato con l’aggiunta Siciliano che ha coordinato l’inchiesta prima di andare in pensione qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Famiglie Sospese di Milano e l’appello a Mattarella: “Non cerchiamo privilegi ma giustizia”

Leggi anche: Le Famiglie Sospese di Milano scrivono al Presidente Mattarella: non restiamo più invisibili

Leggi anche: Famiglie Sospese Milano scrivono al Presidente Mattarella: Non restiamo invisibili

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milano, le «Famiglie sospese» scrivono al presidente della Repubblica: «Ci aiuti a non restare invisibili» - La lettera delle famiglie che hanno comprato casa nei cantieri finiti sotto inchiesta: «Sappiamo che la legalità deve fare il suo corso, ma crediamo che la legalità non debba mai trasformarsi in una p ... milano.corriere.it