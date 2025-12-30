Lazio intervento programmato e con esito positivo | presto in panchina Sarri operato al cuore punta il rientro

Maurizio Sarri è stato sottoposto ieri a un intervento di ablazione transcatetere al cuore presso il Policlinico Tor Vergata, a causa di fibrillazione atriale. L’intervento è stato eseguito con successo e il tecnico della Lazio si prepara a rientrare in panchina. Sarri, che ha programmato un percorso di recupero, punta a riprendere al più presto le sue attività sportive.

Maurizio Sarri è stato operato ieri al cuore. Il tecnico della Lazio, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto infatti al Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia ‘Pfa’. Lo ha reso noto ieri il club capitolino specificando come l’operazione, già programmata da diverso tempo ed eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, "si è svolta con esito positivo". All’intervento era presente anche il medico sociale della Lazio, il dottor Italo Leo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio, intervento programmato e con “esito positivo“: presto in panchina. Sarri operato al cuore, punta il rientro Leggi anche: Sarri operato al cuore a Tor Vergata. La Lazio: “Intervento riuscito, presto tornerà in panchina” Leggi anche: Maurizio Sarri operato al cuore: intervento programmato e riuscito La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maurizio Sarri operato al cuore: intervento programmato e riuscito; Lazio, intervento al cuore per Sarri: fibrillazione atriale. Ma andrà in panchina contro il Napoli; Lazio, intervento chirurgico per mister Sarri: il comunicato della società; Lazio, preoccupa i tifosi l'intervento al cuore per Maurizio Sarri: come sta l'allenatore. Lazio, intervento programmato e con “esito positivo“: presto in panchina. Sarri operato al cuore, punta il rientro - Il tecnico della Lazio, a seguito di un riscontro di fibrillazione ... sport.quotidiano.net

Lazio, intervento riuscito per Sarri: operazione al cuore andata a buon fine, rientro imminente - La Lazio ha comunicato ufficialmente che Maurizio Sarri si è sottoposto con successo a un intervento al cuore dopo la diagnosi di fibrillazione atriale. stadiosport.it

Sarri operato per una fibrillazione atriale: il comunicato della Lazio - Maurizio Sarri nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di una fibrillazione atriale. tuttosport.com

Lazio, le condizioni di Sarri post intervento: la nota del club - facebook.com facebook

Lazio, le condizioni di Sarri post intervento: la nota del club x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.