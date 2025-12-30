Lavoro addio curriculum | il nuovo metodo di assunzione

Negli ultimi tempi, le modalità di selezione del personale stanno evolvendo. Sempre più aziende preferiscono valutare le competenze dei candidati anziché fare affidamento esclusivamente sul curriculum. Questo cambiamento rappresenta un nuovo approccio nel processo di assunzione, puntando a individuare le capacità effettive e il potenziale di crescita dei candidati. Un metodo che potrebbe modificare radicalmente il modo di cercare lavoro e presentarsi alle aziende.

(Adnkronos) – Cerchi lavoro? Il curriculum potrebbe non essere (più) lo strumento adatto. Secondo una nuova ricerca infatti i datori di lavoro si stanno indirizzando verso nuove forme di valutazioni di possibili assunzioni, basate sulle competenze più che sulle esperienze passate. Una tendenza in netto aumento come dimostrato dal rapporto 'The State of Skills-Based Hiring'.

