Lavori fra Brescia e Verona modifiche ai treni a gennaio previsti autobus sostitutivi per i regionali

A gennaio, alcune tratte ferroviarie tra Brescia e Verona subiranno modifiche temporanee. La circolazione sarà sospesa tra Brescia e Verona Porta Nuova dal 10 al 12 gennaio e tra Brescia e Lonato dal 24 al 26 gennaio, con servizi sostitutivi tramite autobus. Si consiglia di verificare gli orari e le alternative prima di pianificare gli spostamenti.

Verona, 30 dicembre 2025 – La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Brescia e Verona Porta Nuova dalle 5 del 10 gennaio alle 5 del 12 gennaio 2026, e tra Brescia e Lonato (Brescia) dalle 5 del 24 gennaio alle 3 del 26 gennaio 2026. Sospensioni anche tra Brescia e Sommacampagna (Verona) e tra Verona Porta Nuova e Padova dalle 0.30 alle 5 del 24 gennaio 2026, per lavori di realizzazione del tratto di linea alta velocità Brescia-Padova. Trenitalia Regionale ha previsto corse bus tra Brescia e Verona Porta Nuova e tra Verona Porta Nuova e Padova, con modifiche degli orari e aumento dei tempi di percorrenza.

