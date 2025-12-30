L' attore e la famiglia si sono trasferiti da tempo nel Sud della Francia

George Clooney, sua moglie Amal e i loro figli gemelli, Alexander ed Ella, si sono trasferiti nel Sud della Francia, dove hanno ottenuto la cittadinanza francese. La famiglia ha scelto questa regione per la sua tranquillità e bellezza, vivendo da tempo in un ambiente che combina privacy e qualità della vita. La loro presenza nel Sud della Francia rappresenta un importante passo nella loro vita privata e professionale.

G eorge Clooney, la moglie Amal e i loro figli gemelli Alexander ed Ella hanno ottenuto la cittadinanza francese. Il decreto di naturalizzazione è stato pubblicato sabato 27 dicembre sul Journal Officiel lois et décrets, l'equivalente francese della Gazzetta Ufficiale. E con questo atto formale ora tutta la famiglia di George Clooney ottiene il nuovo status. Un passaggio che riflette una decisione già maturata da tempo: fare della Francia il centro della propria quotidianità e crescere i figli in un contesto percepito come più riservato e protetto.

