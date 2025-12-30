Dopodomani pomeriggio, la sala Ticozzi di Lecco ospiterà il tradizionale Concerto di Capodanno, un evento che richiama l’atmosfera delle rinomate sale musicali europee. Un’occasione per ascoltare musica di qualità in un ambiente accogliente, in apertura del nuovo anno. L’evento si inserisce nella tradizione annuale di celebrazione e cultura, offrendo un momento di piacevolezza e riflessione per il pubblico locale.

La sala provinciale Don Giovanni Ticozzi di Lecco come la Sala d’oro del Musikverein di Vienna. Dopodomani pomeriggio ospita il Concerto di Capodanno. Sul palco ci sono i musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del lago di Como diretti dal maestro Alessandro Calcagnile. Renderanno omaggio proprio a Vienna, ma anche a Venezia, due città simbolo della musica europea, unite da una tradizione secolare che affida all’arte dei suoni il compito di celebrare l’inizio di un nuovo anno. In un dialogo ideale tra il Danubio e la Laguna, il programma costruisce un ponte musicale tra culture diverse ma profondamente affini, accostando la brillantezza viennese alla fantasia, al colore e alla vitalità di Rondò Veneziano, che rielabora la tradizione veneziana in una chiave moderna e immediatamente comunicativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’atteso Concerto di Capodanno è nella sala Ticozzi

