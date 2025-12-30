L’attacco con droni alla dimora di Putin nella regione di Novgorod ha suscitato numerosi sospetti e teorie. Mentre il presidente russo discuteva con Donald Trump di un possibile accordo di pace, sono emerse domande sulle reali responsabilità e sulle prove a supporto delle diverse versioni. L’assenza di elementi certi alimenta il dibattito sull’eventuale coinvolgimento di servizi ucraini e sulla natura dell’incidente, che potrebbe nascondere interessi più complessi.

È stato mentre Vladimir Putin parlava con Donald Trump per respingere ancora una volta le richieste di «un cessate il fuoco temporaneo » a favore del «raggiungimento di un accordo globale», che ha raccontato dell’ attacco con droni alla dacia presidenziale Valda j nella regione di Novgorod. Accusando Kiev. E minacciando. Questo attacco «non rimarrà senza risposta. Gli obiettivi della rappresaglia sono già stati definiti», ha detto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov. E non potrà che costringere la Russia a «riesaminare la sua posizione negoziale ». L’attacco alla dacia di Putin con i droni. Secondo i russi l’attacco è avvenuto tra il 28 e il 29 dicembre con 91 droni a lungo raggio. 🔗 Leggi su Open.online

L’attacco con i droni alla dacia di Putin è una false flag? Le prove mancanti e i sospetti sui servizi ucraini - Ma secondo Zelensky è solo un modo per far saltare le trattative sulla pace ... open.online

"Da ieri notte, la Russia sta lanciando un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra energia, alle infrastrutture civili, praticamente a tutta l'infrastruttura della vita. Sono già stati lanciati più di 650 droni. Più di trenta missili". A scriverlo su Telegram è - facebook.com facebook