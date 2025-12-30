L’attacco con i droni alla dacia di Putin è una false flag? Le prove mancanti e i sospetti sui servizi ucraini

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco con droni alla dimora di Putin nella regione di Novgorod ha suscitato numerosi sospetti e teorie. Mentre il presidente russo discuteva con Donald Trump di un possibile accordo di pace, sono emerse domande sulle reali responsabilità e sulle prove a supporto delle diverse versioni. L’assenza di elementi certi alimenta il dibattito sull’eventuale coinvolgimento di servizi ucraini e sulla natura dell’incidente, che potrebbe nascondere interessi più complessi.

È stato mentre Vladimir Putin parlava con Donald Trump per respingere ancora una volta le richieste di «un cessate il fuoco temporaneo » a favore del «raggiungimento di un accordo globale», che ha raccontato dell’ attacco con droni alla dacia presidenziale Valda j nella regione di Novgorod. Accusando Kiev. E minacciando. Questo attacco «non rimarrà senza risposta. Gli obiettivi della rappresaglia sono già stati definiti», ha detto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov. E non potrà che costringere la Russia a «riesaminare la sua posizione negoziale ». L’attacco alla dacia di Putin con i droni. Secondo i russi l’attacco è avvenuto tra il 28 e il 29 dicembre con 91 droni a lungo raggio. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Attentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini

Leggi anche: Kiev attacca con droni due petroliere nel Mar Nero: le immagini diffuse dai servizi segreti ucraini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’attacco con i droni alla dacia di Putin è una false flag? Le prove mancanti e i sospetti sui servizi ucraini - Ma secondo Zelensky è solo un modo per far saltare le trattative sulla pace ... open.online

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.