Latitante dal 2017 torna a casa a Natale 57enne arrestato nel Leccese

A Tiggiano, nel Leccese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 57 anni, latitante dal 2017, in occasione delle festività natalizie. L’individuo, destinatario di un ordine di carcerazione, è stato rintracciato e catturato grazie a un’operazione coordinata tra diverse stazioni e reparti specializzati. L’arresto si inserisce in un’attenta attività di contrasto alla criminalità e di tutela della legalità sul territorio.

Nella scorsa mattinata, a Tiggiano, i carabinieri della stazione di Corsano, con il supporto dei militari di Alessano e del Nor della compagnia di Tricase, hanno portato a termine una complessa operazione culminata nell’ arresto di un soggetto da anni irreperibile, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce - Ufficio esecuzioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Latitante dal 2017 torna a casa a Natale, 57enne arrestato nel Leccese Leggi anche: Torna a Novara in vista del Natale e finisce in manette: latitante arrestato dai vigili Leggi anche: Latitante si sposa e torna in Italia: arrestato e rinchiuso in carcere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Novara, latitante torna a casa per Natale: tradito dalla richiesta di rinnovo della carta d’identità. Latitante dal 2017, torna a casa per Natale: arrestato - I carabinieri di Corsano, Alessano e Tricase hanno arrestato un 57enne che per tentato ... msn.com

Latitante dal 2017 torna a casa a Natale, 57enne arrestato nel Leccese - Nella scorsa mattinata, a Tiggiano, i carabinieri della stazione di Corsano, con il supporto dei militari di Alessano e del Nor della compagnia di Tricase, hanno portato a termine una complessa operaz ... msn.com

Torna a Novara per Natale, ma cade in trappola: latitante arrestato dopo richiesta di carta d’identità - Aveva lasciato l’Italia per sfuggire ad un condanna definitiva di 3 anni e 3 mesi di reclusione, per svariati reati commessi a Novara quando era ancora minorenne. lavocedinovara.com

Tradito dal desiderio di tornare in paese per trascorrere le vacanze di Natale: così è stato catturato a Tiggiano un latitante dal 2017. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.