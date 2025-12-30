Latina e l' anno delle bombe il questore | C' è una visione chiara ma gli ultimi episodi non legati ai precedenti

Latina ha attraversato un anno segnato da episodi di violenza, tra cui le bombe che hanno suscitato preoccupazione. Il questore sottolinea una visione chiara della situazione, precisando che gli ultimi incidenti non sono collegati ai precedenti. Nonostante le difficoltà, il bilancio delle attività di polizia indica un calo dei reati e un miglioramento della percezione di sicurezza, segnando un andamento positivo per la città.

Una stagione difficile per la città di Latina, nonostante il "bilancio positivo" tracciato dal questore in termini di arresti e denunce, calo di reati e sicurezza percepita. Negli ultimi quattro mesi del 2025 il capoluogo ha dovuto fronteggiare l'emergenza di una guerra criminale che non si.

Questura di Latina, il bilancio 2025: quasi 29mila chiamate al 112, 284 arresti e oltre 144mila persone identificate - Dai servizi di ordine pubblico ai controlli “Alto Impatto”, fino all’attività investigativa e amministrativa: i principali numeri dell’anno appena concluso ... latinaoggi.eu

Nuovo attentato a Latina. Una bomba esplode nel quartiere Nicolosi - La serie di attentati tra maggio e novembre finora aveva preso di mira le cosiddette case Arlecchino, e poi viale Nervi e viale Kennedy. rainews.it

