Lastra di ghiaccio si stacca a oltre 2700 metri e provoca una valanga | morti dopo essere stati travolti l’influencer Jorge Garcia-Dihinx e la moglie

Una lastra di ghiaccio si è staccata oltre i 2.700 metri, provocando una valanga che ha travolto due sciatori. Tra le vittime figurano l’influencer Jorge Garcia-Dihinx e sua moglie Natalia Roman. L’incidente si è verificato durante un’escursione in montagna, sottolineando i rischi legati alle attività in ambienti alpini e l’importanza di rispettare le misure di sicurezza.

