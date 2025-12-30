Lastra di ghiaccio si stacca a oltre 2700 metri e provoca una valanga | morti dopo essere stati travolti l’influencer Jorge Garcia-Dihinx e la moglie
Una lastra di ghiaccio si è staccata oltre i 2.700 metri, provocando una valanga che ha travolto due sciatori. Tra le vittime figurano l’influencer Jorge Garcia-Dihinx e sua moglie Natalia Roman. L’incidente si è verificato durante un’escursione in montagna, sottolineando i rischi legati alle attività in ambienti alpini e l’importanza di rispettare le misure di sicurezza.
Sono stati travolti da una valanga mentre sciavano. Sono morti così Jorge Garcia-Dihinx e Natalia Roman. Lui, 55enne, era un pediatra con oltre 375 mila followers su Instagram, dove condivideva consigli sulla salute. Su internet gestiva il blog “La Meteo Que Viene” (in italiano “Il tempo che sta arrivando”), dove pubblicava aggiornamenti meteo sulle condizioni di varie località sciistiche della Spagna. Secondo i media spagnoli Heraldo de Aragon, Abc Aragon ed El Pais, il pediatra e la moglie sono morti nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre: la valanga che li ha travolti è stata provocata da una lastra di ghiaccio che si è staccata a oltre 2700 metri sopra il livello del mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
