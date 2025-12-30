L' assessore regionale Santangelo sul caregiver familiare | Finanziate tutte le istanze ammissibili

L’assessore regionale Santangelo ha confermato che tutte le istanze ammissibili relative all’avviso Caregiver familiare sono state finanziate. Dal lancio dell’avviso, sono arrivate 152 domande, delle quali 103 sono state accolte e finanziate. Il contributo economico è destinato alle famiglie che si occupano di minori affetti da malattie rare e disabilità, supportando così il ruolo fondamentale dei caregiver nel loro percorso assistenziale.

Centocinquantadue domande arrivate di cui 103 finanziate. Sono i numeri dell’avviso Caregiver familiare pubblicato nel novembre scorso che eroga un contributo economico in favore di quelle famiglie i cui componenti devono assistere un minore affetto da malattie rare e in condizione di disabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

