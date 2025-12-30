L' assessore regionale Santangelo sul caregiver familiare | Finanziate tutte le istanze ammissibili

L’assessore regionale Santangelo ha confermato che tutte le istanze ammissibili relative all’avviso Caregiver familiare sono state finanziate. Dal lancio dell’avviso, sono arrivate 152 domande, delle quali 103 sono state accolte e finanziate. Il contributo economico è destinato alle famiglie che si occupano di minori affetti da malattie rare e disabilità, supportando così il ruolo fondamentale dei caregiver nel loro percorso assistenziale.

Centocinquantadue domande arrivate di cui 103 finanziate. Sono i numeri dell’avviso Caregiver familiare pubblicato nel novembre scorso che eroga un contributo economico in favore di quelle famiglie i cui componenti devono assistere un minore affetto da malattie rare e in condizione di disabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - L'assessore regionale Santangelo sul caregiver familiare: "Finanziate tutte le istanze ammissibili" Leggi anche: Filippo Boni è il nuovo assessore regionale a infrastrutture e urbanistica. Tutte le deleghe Leggi anche: “Amichetti d’Italia”, Pd chiede di ascoltare in Consiglio Regionale l’assessore Maselli e i presidenti di tutte le Asp La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Welfare, l’Abruzzo accelera sui Caregiver: finanziate tutte le istanze ammissibili; MONTAGNA: SANTANGELO, MINISTRO CALDEROLI DISPOSTO A VALUTARE PROPOSTA ABRUZZO; Caregiver familiare, Santangelo: finanziate tutte le istanze ammissibili. L'assessore regionale Santangelo sul caregiver familiare: "Finanziate tutte le istanze ammissibili" - L’avviso Caregiver familiare è stato pubblicato nel novembre scorso che eroga un contributo economico in favore di quelle famiglie i cui componenti devono assistere un minore affetto da malattie rare ... ilpescara.it

Caregiver familiare, Santangelo: finanziate tutte le istanze ammissibili - Sono i numeri dell’avviso Caregiver familiare pubblicato nel novembre scorso che eroga ... abruzzolive.it

Sei milioni di euro dalla Regione agli asili privati e per ridurre le rette alle famiglie - Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Roberto Santangelo illustrando i dettagli dei fondi stanziati Dal Piano nazionale 0- ilpescara.it

L’assessore regionale alle Infrastrutture: “Nel 2026 massimo impegno per rispettare il cronoprogramma, attivazione idraulica prevista dal 1° gennaio 2027” - facebook.com facebook

INDUSTRIA E PATTO PER I GIOVANI, ASSESSORE REGIONALE CUPPARO TRACCIA BILANCIO 2025 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.