L' asse Italia-Brasile di Angela Lano | così la direttrice di Infopal tesseva la rete di Hamas e Hezbollah

L'asse Italia-Brasile di Angela Lano, direttrice di Infopal, solleva interrogativi sulla sua attività e sui legami con organizzazioni come Hamas e Hezbollah. Indagata dalla procura per un importo di 300, Lano rappresenta un caso che evidenzia possibili connessioni internazionali e rischi di infiltrazioni. La vicenda mette in luce l'importanza di analizzare con attenzione i rapporti tra figure di rilievo e reti di influenza nel contesto geopolitico attuale.

Angela Lano sembra essere molto più di una “semplice” indagata e direttrice di Infopal, nel mirino della Procura per aver ricevuto 300.000 euro da una delle società appartenenti a Mohammad Hannoun (ritenuto esponente di spicco della cupola di Hamas in Italia). Secondo un report esclusivo di Infobae a firma di Maria Zuppello, Lano ha aperto una società chiamata Infopal a suo nome il 27 febbraio 2023. La società aveva sede a Salvador, nello stato brasiliano di Bahia. Come rivelato dai dati pubblici dell'agenzia delle entrate brasiliana, la società ha chiuso pochi mesi dopo, il 6 novembre 2023. La società brasiliana Infopal è registrata con il codice 5812, che identifica le aziende del paese latinoamericano la cui attività economica principale è la pubblicazione di giornali o siti web. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'asse Italia-Brasile di Angela Lano: così la direttrice di Infopal tesseva la rete di Hamas e Hezbollah Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, indagata anche la giornalista No Tav Angela Lano. «Considerata responsabile della propaganda in Italia» Leggi anche: Milioni di euro, bandiere e file pro Hamas, l'inchiesta si allarga. Indagata la direttrice di InfoPal Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'asse Italia-Brasile di Angela Lano: così la direttrice di Infopal tesseva la rete di Hamas e Hezbollah - Sul suo sito, ha dato risalto a un uomo coinvolto nella pianificazione di attacchi terroristici contro obiettivi isr ... msn.com

