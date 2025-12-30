L' aspirina non sempre fa bene chi deve prenderla davvero e chi invece rischia

L’aspirina è spesso associata alla prevenzione di infarti e ictus, ma il suo uso quotidiano non è sempre indicato. Alcune persone possono beneficiarne, mentre altre rischiano effetti indesiderati senza reale necessità. È importante conoscere chi dovrebbe assumerla e chi invece dovrebbe evitarla, affidandosi sempre al parere del medico. Un uso consapevole e informato permette di prevenire rischi inutili e di adottare le strategie più appropriate per la salute del cuore.

Via di Settebagni...le vecchie coperte possono servire a riscaldare una bestiola...apri l'armadio, fai spazio e fai del bene... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.