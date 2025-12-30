L' aspirina non sempre fa bene chi deve prenderla davvero e chi invece rischia
L’aspirina è spesso associata alla prevenzione di infarti e ictus, ma il suo uso quotidiano non è sempre indicato. Alcune persone possono beneficiarne, mentre altre rischiano effetti indesiderati senza reale necessità. È importante conoscere chi dovrebbe assumerla e chi invece dovrebbe evitarla, affidandosi sempre al parere del medico. Un uso consapevole e informato permette di prevenire rischi inutili e di adottare le strategie più appropriate per la salute del cuore.
Per anni l’aspirina è stata considerata una sorta di “vitamina per il cuore”. Molte persone l’hanno assunta quotidianamente senza una reale indicazione, convinte che fosse un gesto semplice e innocuo per prevenire infarti e ictus. In realtà, oggi sappiamo che non è così. L’aspirina è un farmaco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
