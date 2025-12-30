L’asilo Galilei finisce sotto i ferri In arrivo una mensa vera per i bimbi

L’asilo Galileo Galilei di Grezzago sarà oggetto di lavori di ristrutturazione nel 2026, con l’obiettivo di realizzare una mensa adeguata per i bambini. L’intervento mira a migliorare le strutture e garantire un servizio più completo e sicuro per i piccoli frequentanti. La nuova mensa rappresenta un passo importante per migliorare la qualità dei servizi offerti dall’asilo, rispondendo alle esigenze della comunità locale.

L'asilo Galileo Galilei finisce sotto i ferri. Il 2026 porterà il cantiere a Grezzago e finalmente la mensa. Oggi "i bambini pranzano nell'atrio", ricorda il sindaco Lino Pulici. "Un investimento prioritario, pagato con l'avanzo di amministrazione, costo 800mila euro". Lavori al via a marzo e conclusi per il prossimo anno scolastico nell'edificio a "elle" in piazza Aldo Moro. Per le famiglie dei 90 iscritti, una bella novità. "Era uno dei punti essenziali per noi", conferma il primo cittadino. Oggi, il plesso che si sviluppa attorno a un patio centrale ospita tre sezioni, una palestra e tre aule didattiche prima destinate alle elementari, ma dopo l'inaugurazione del nuovo istituto a settembre 2024, sono rimaste vuote.

