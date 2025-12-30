L' asfalto è ghiacciato finisce fuori strada | ferita una donna

Lunedì mattina a Desenzano del Garda, un incidente stradale si è verificato su Via Ettore Andreis, all’altezza di Via Soiolo, a causa di un asfalto ghiacciato. Una donna di 45 anni è uscita di strada e ha riportato alcune ferite. Trasportata in ospedale, è stata successivamente dimessa senza complicazioni. L’episodio evidenzia le criticità della viabilità durante le condizioni di strada scivolose in questo periodo.

Una donna di 45 anni è finita in ospedale – poi subito dimessa, per fortuna niente di grave – a causa dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta lunedì mattina ancora prima dell'alba, a Desenzano del Garda, in Via Ettore Andreis all'altezza della curva di Via Soiolo, lungo la strada che.

