L’arrotino che rubò il cuore alla città Fioroni l’azienda nata su due ruote è alla terza generazione

Fioroni, l’arrotino di Massa nato nel 1968, rappresenta una tradizione familiare che si è radicata nel cuore della città. Ora alla terza generazione, l’azienda continua a portare avanti l’antica arte su due ruote, mantenendo vivo il rapporto con la comunità e preservando un patrimonio di competenza e affidabilità. Un punto di riferimento storico, che si distingue per costanza e dedizione nel tempo.

Massa, 30 dicembre 2025 – Tre generazioni, un unico destino. L'intreccio con la città e i suoi mille volti, sempre presenti dal 1968 nella quotidianità di una bottega storica e identitaria per Massa: Fioroni Home. Al civico 10 di via San Pietro per volontà del suo fondatore Armido, partito dall'Emilia – dal paese di Villa Minozzo – e 'sbarcato' a Massa per rimanerci e fondare quello che poi diverrà un impero commerciale. La città ha ancora impressa nella memoria la sua voce, il suo girellare con la bici lavorando come arrotino. L'Arrotino di Massa, con la A maiuscola. Oggi al bancone ci sono Emanuela e Matilde, le figlie di Armido e dell'amata moglie Bernardina Guidarini, detta 'Dina'.

